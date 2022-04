Wielka Brytania: żona ministra finansów unika płacenia podatków

Minister finansów Rishi Sunak może mieć problem z apelowaniem do Brytyjczyków o płacenie w pełni należnych podatków. Jego żona Akshata Murty, której majątek szacowany jest na 725 mln GBP, nie płaci ich od dochodów osiąganych poza krajem. Jako powód podaje, że Wielka Brytania nie jest miejscem jest stałego zamieszkania. Twierdzi tak mimo, że ma w kraju trzy domy, firmę oraz jest żoną brytyjskiego ministra finansów.

Rishi Sunak, fot. Bloomberg

The Telegraph sugeruje także, że Akshata Murty korzystała z rajów podatkowych, na co wskazuje transakcja nabycia przez nią akcji spółki zarejestrowanej na Mauritiusie. Gazeta przypomina jednocześnie, że Rishi Sunak odpowiedział przecząco w ubiegłym roku na pytanie, czy kiedykolwiek korzystał z rajów podatkowych. The Telegraph podkreśla także, że minister finansów będzie musiał wytłumaczyć jak to się stało, że nie ujawnił posiadania przez żonę udziałów w indyjskim gigancie technologicznym Infosys, założonym przez teścia, który otrzymał zamówienia publiczne w Wielkiej Brytanii za łącznie 500 mln GBP od kiedy Sunak został członkiem brytyjskiego parlamentu.