Wielka koalicja biznesu przeciw nowemu podatkowi

118 wielkich i mniejszych organizacji oraz firm podpisało się pod apelem do parlamentu o rezygnację z opodatkowania spółek komandytowych.

Powstaje największy w historii polskiego biznesu ruch oporu przeciwko planom rządu. Jeszcze żadna inicjatywa rządowa nie wzbudziła tak ogromnego sprzeciwu środowisk przedsiębiorców, jak pomysł nałożenia podatku dochodowego CIT na spółki komandytowe. Koordynatorem akcji jest Konfederacja Lewiatan, największe w kraju zrzeszenie przedsiębiorców (cała lista w ramce).

Akcja ma na celu uzmysłowienie posłom i senatorom szkodliwości obciążenia spółek komandytowych i doprowadzenie do odrzucenia rządowego projektu, nad którym prace wkrótce rozpocznie sejmowa komisja finansów (projekt jest po pierwszym czytaniu).

„Nakładanie dodatkowych obciążeń podatkowych tuż przed zakończeniem roku podatkowego, w czasie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat, kiedy przedsiębiorstwa walczą o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy, na cztery tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego, bez poszanowania zasady przewidywalności prawa i interesów w toku jest działaniem na szkodę gospodarki i polskich przedsiębiorców! W imieniu polskich przedsiębiorców postulujemy o odrzucenie proponowanych zmian w zakresie, w jakim zakładają bezwzględne objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT” - czytamy w apelu.

Podatek ma wejść w życie już 1 stycznia 2021 r., jednak dla chętnych ma zacząć obowiązywać od 1 maja 2021 r. Eksperci ostrzegają, że wybór opodatkowania od 1 maja 2021 r. dla wielu firm może być pułapką, gdyż ich rok podatkowy wydłuży się do tej daty, więc łączne przychody będą wyższe, co może spowodować, że stracą prawo do rozliczania się według 9-procentowej stawki CIT i wpadną w podatek 19 proc.

Jednak głównym argumentem przeciwko opodatkowaniu spółek komandytowych jest doprowadzenie do ich uśmiercenia. Eksperci alarmują, że po ich podwójnym opodatkowaniu – raz na poziomie spółki, drugi raz na poziomie wspólników – znikną z rynku w wyniku przekształceń w inne formy przedsiębiorstw, a nowe nie będą tworzone.

Rząd tłumaczy, że chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego, oskarżając te spółki o unikanie podatków. Spodziewa się, że po nałożeniu nowej daniny już w pierwszym roku obciążenia budżet państwa zyska aż 5,6 mld zł. Wszyscy eksperci podatkowi zaprzeczają, jakoby spółki komandytowe unikały opodatkowania, i twierdzą, że są one transparentne podatkowo, a są tworzone nie dla fiskalnych profitów, ale z powodu dogodności dla biznesu. Eksperci studzą finansowe oczekiwania rządu, ostrzegając, że dodatkowych wpływów budżetowych nie będzie, bo spółki komandytowe, jako nieatrakcyjne podatkowo (realne obciążenie sięgnie nawet 38 proc.), po prostu stracą rację bytu.

Obecnie w Polsce jest ich 40,5 tys. Podatku CIT nie płacą, bo ponoszą go tylko poszczególni wspólnicy.

Sygnatariusze apelu

