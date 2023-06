Wielkie odliczanie do Bezpiecznego kredytu 2 proc.

Program programowi nierówny

Bartłomiej Baranowski, analityk rynku nieruchomości Domiporta.pl

Cieszy mnie, że w końcu temat mieszkalnictwa jest szerzej poruszany w debacie politycznej. Dobrze oceniam program Bezpieczny kredyt 2 proc. oraz Konto Mieszkaniowe. Interesująco brzmi również zapowiedź pomysłu Lewicy, by większy nacisk położyć na budowę mieszkań na wynajem. Dobrym pomysłem jest ponadto inwestowanie w dopłaty dla samorządów, by powstawało więcej mieszkań socjalnych i komunalnych. Jestem jednak ostrożny wobec zapowiedzianego przez Donalda Tuska, lidera Koalicji Obywatelskiej, programu dopłat do najmu. Jeżeli ustawodawca nie byłby w stanie zabezpieczyć w jakiś sposób najemców przed podwyżkami wynikającymi z dopłat, to nie widzę sensu wprowadzania takiego świadczenia. Jeszcze większy znak zapytania stawiam przy pomysłach Konfederacji. Lider tego ugrupowania, Sławomir Mentzen, zapowiedział obniżenie cen mieszkań o około 30 proc., ale nie zdradził, jak rząd miałby tego dokonać. Ogólne założenie jest takie, żeby uprościć prawo budowlane i zrezygnować z obligatoryjnych wymagań dotyczących budów. Trudno sobie to wyobrazić, zwłaszcza że wiele tych przepisów jest obowiązkowych dla wszystkich krajów Unii. Inną kwestią jest to, czy umożliwienie Polakom budowy domów tanich, ale źle ocieplonych, z kiepskich materiałów i ogrzewanych węglem może przynieść jakąkolwiek korzyść poza obniżeniem kosztów inwestycji? Taki dom w dłuższym okresie będzie większym wydatkiem, a ponadto będzie szkodził środowisku.