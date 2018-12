Wierzyciele Ruchu przychylnie o restrukturyzacji

Rada wierzycieli Ruchu, w której są m.in. wydawcy prasy, jest przychylna przygotowanemu przez PKN Orlen i Alior Bank planowi restrukturyzacji, który ma umożliwić Ruchowi prowadzenie dalszej działalności - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes, potwierdzonych przez przedstawicieli Alior Banku i Ruchu.

"Rada wierzycieli Ruchu, wśród której są wydawcy prasy, przychyliła się do planu restrukturyzacji spółki" - poinformowało PAP Biznes źródło rynkowe.



Plan restrukturyzacji Ruchu, któremu od pewnego czasu grozi upadłość, został przygotowany przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka i zarządzających spółkami z grupy PZU, przy wsparciu PFR.



Zgodnie z jego założeniami, PKN Orlen będzie wspierał Ruch w restrukturyzacji i w bieżącej działalności operacyjnej.



Informacje o możliwym zaangażowaniu PKN Orlen w restrukturyzację Ruchu potwierdził w niedzielę Krzysztof Bachta, wiceprezes odpowiedzialny za prace zarządu Alior Banku, dodając, że prowadzone w ostatnich dniach rozmowy z wydawcami zakończyły się powodzeniem. Alior jest jednym z wierzycieli Ruchu, zaangażowanym w restrukturyzację tej spółki.



"Intensywne rozmowy z potencjalnymi inwestorami trwały od kilku tygodni. Cieszy nas, że Ruch rozmawia z takim partnerem jak Orlen" - powiedział PAP Biznes Bachta.



"Wierzymy, że te działania to pierwszy krok w stronę przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji Ruchu, a założony plan niesie ze sobą korzyści dla wszystkich jego wierzycieli. Utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstwa jest kluczowe dla wierzycieli. Jest to także niezwykle istotne z punktu widzenia pracowników, kontrahentów i klientów Ruchu" - dodał.



Z kolei Seweryn Kowalczyk, przewodniczący rady nadzorczej Ruchu, zaznaczył, że wydawcy będą kluczowymi partnerami w budowaniu nowej strategii i modelu kolportażu prasy w Polsce.



"Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć taki model dystrybucji prasy, który będzie spełniał oczekiwania wydawców i klientów, przy zachowaniu rentowności prowadzonej działalności. Ruch ma szansę przetrwać i dalej prężnie się rozwijać, wypełniając tym samym misję społeczną kolportażu prasy" - powiedział PAP Biznes Kowalczyk.



Jak podaje źródło PAP Biznes, Orlen chce wykorzystać sieć dystrybucyjną Ruchu do sprzedaży towarów z kategorii FMCG.



Z informacji PAP Biznes wynika, że na obecnym etapie w restrukturyzacji Ruchu nie jest potwierdzony udział Poczty Polskiej, o czym w piątek pisał "Puls Biznesu", który poinformował, że PKN Orlen i Poczta Polska pracują nad przygotowaniem planu poprawy płynności finansowej Ruchu, a następnie jego przejęciem i podziałem pomiędzy Orlen (sieć kiosków) i Pocztę Polską (dystrybucja).



Plan restrukturyzacji zakłada, że Ruch będzie w stanie odbudować płynność. To z kolei umożliwi bieżące regulowanie zobowiązań wobec wydawców wynikających z ustaleń podjętych w ramach przyspieszonego postępowania układowego.



Obecnie sieć własna Ruchu składa się z 1800 punktów zapewniających roczny obrót w wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys. punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Ruch posiada 13 centrów logistycznych i 1 magazyn centralny.



Ruch złożył 31 sierpnia w sądzie wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) w celu zawarcia układu częściowego. Układ przewidywał ograniczenie działań restrukturyzacyjnych tylko do grona największych wydawców, którym Ruch jest winien ponad 1 mln zł.



Początkowo zakładano, że po otwarciu PPU działania restrukturyzacyjne nie obejmą małych i średnich wydawców, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że postępowanie obejmie również ich.



Ruch informował pod koniec sierpnia, że celem spółki jest oparcie ostatecznego planu restrukturyzacji na wynikach prac firmy audytorskiej, która przygotowuje taki plan na zlecenie Ruchu, po uzyskaniu zgody Alior Banku.