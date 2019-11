Wild został p.o. prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny

Rada nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny delegowała mnie do pełnienia funkcji p.o. prezesa, mówi PAP Mikołaj Wild, były pełnomocnik rządu ds. CPK. Zapowiedział, że wystartuje w konkursie na stanowisko szefa spółki CPK. Konkurs ma być ogłoszony jeszcze w czwartek.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny powstała w 2018 r., by przygotować i zrealizować budowę nowego lotniska centralnego Polski i inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.



Mikołaj Wild od 9 maja 2017 r. był pełnomocnikiem rządu ds. CPK. W czwartek premier Mateusz Morawiecki na stanowisko to powołał Marcina Horałę, posła PiS.



"Rada nadzorcza delegowała mnie do pełnienia p.o. prezesa zarządu na czas postepowania konkursowego, w którym wystartuję" - powiedział Wild w rozmowie z PAP. Dotychczas p.o. prezesa spółki CPK, powołanej w 2018 r. do przygotowania i realizacji inwestycji, był Piotr Malepszak, odpowiedzialny za kolej.



Wild pytany, jakie będę jego pierwsze decyzje, odpowiedział: "Ten rozdział obowiązków miedzy mną a pełnomocnikiem rządu ds. CPK tworzy nową sytuację. Będę się mógł teraz skupić na zapewnieniu bieżącego nadzoru nad inwestycją i merytorycznego wsparcia pełnomocnikowi. To będą teraz najważniejsze zadania".



Dyrektor komunikacji i PR spółki CPK Konrad Majszyk powiedział PAP, że konkurs na prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny ma być ogłoszony jeszcze w czwartek.



W zarządzie spółki Skarbu Państwa, oprócz Malepszaka, są także: odpowiadający za komponent lotniczy Dariusz Sawicki, Michał Wrona odpowiedzialny za finanse oraz Sylwia Matusiak - czasowo delegowana z rady nadzorczej.



Horała mówił PAP zaraz po nominacji na nowe stanowisko, że jednym z jego pierwszych zadań jest przeprowadzenie konkursu na prezesa spółki CPK i szybkie jego wyłonienie. Ocenił, że Wild ma "ogromne kompetencje". "Chyba nie ma w Polsce większego eksperta od CPK, na pewno ma duże szanse. I wtedy byśmy mogli w tandemie dalej urzędować" - powiedział Horała. Zastrzegł jednak, że jest to konkurs i "różnie się może skończyć".



Niedawno w mediach Wild mówił, że projekt CPK rozwinął się już na tyle, że funkcji sponsora projektu i kierownika merytorycznego nie może dłużej pełnić jedna i ta sama osoba. "Do roli +sponsora+ projektu potrzebujemy pełnokrwistego polityka" - powiedział. "Doszliśmy w tym projekcie do przełomowego momentu. Z jednej strony określiliśmy kluczowe parametry Portu Solidarność, wytyczyliśmy przebieg linii kolejowych prowadzących do CPK, przygotowaliśmy projekt rządowego planu wieloletniego, który zapewni inwestycji stabilne finansowanie. Zbudowaliśmy międzynarodowe i branżowe poparcie, prowadzimy dialog z mieszkańcami. Ale od tego, co będzie się działo w ciągu najbliższego roku – dwóch lat, zależy powodzenie całej inwestycji" - wskazywał Wild.



Podkreślał, że trzeba ruszyć na szeroką skalę z badaniami środowiskowymi w kraju oraz wybrać spośród najlepszych portów lotniczych świata doradcę strategicznego. Jego zdaniem mieszkańcy oczekują, że niebawem ruszy dobrowolny wykup gruntów. W jego ocenie, jeżeli wszystko się powiedzie, to w trakcie tej kadencji Sejmu koparki i buldożery wjadą na budowę Portu Solidarność i nowych tras kolejowych.



Wild jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Univeristy of Florida oraz stypendystą programu Magister iuris comparitivi na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. W latach 2015-2017 był wiceministrem Skarbu Państwa, a od 1 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r. głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów. Od 9 maja 2017 r. do 1 lutego 2018 r. piastował stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 1 lutego 2018 r. zaś sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.



Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.