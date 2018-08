Wrocław i Nokia podpisały list intencyjny o współpracy

Opracowanie i realizacja strategii inteligentnego miasta, m.in.: w zakresie zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej zakłada podpisany w czwartek list intencyjny o współpracy pomiędzy Miastem Wrocław, a firmą Nokia Solutions and Networks.

Zobacz więcej fot. Bloomberg

Wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj podkreślił, że miasto chce wykorzystać potencjał Nokii, która w stolicy Dolnego Śląska zatrudnia ponad cztery tysiące osób. Bluj przypomniał, że Wrocław od jakiegoś czasu realizuje projekt Smart City. „Polega on na próbie wykorzystania nowych technologii z korzyścią dla mieszkańców miasta. We Wrocławiu to na przykład Inteligentny System Transportu” - mówił.



Podpisany w czwartek list intencyjny zakłada współpracę Miasta Wrocławia i Nokii ws. opracowania i realizacji strategii inteligentnego miasta. Chodzi m.in. o zwiększenie interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej, a także podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie nowych technologii.



Bluj poformował, że początkiem tej współpracy będzie realizacja dwóch projektów badawczo-rozwojowych. Pierwszy to opracowanie nowego modelu przystanku komunikacji miejskiej. „Będzie on interaktywny. My będziemy wysyłać komunikaty mieszkańcom dotyczące na przykład wydarzeń w najbliższej okolicy, i mieszkańcy będą mogli wysyłać komunikaty nam. Chcemy, by na tym przystanku była zieleń i być może takie urządzenia, które w upalne dni będą chłodzić pasażerów” - mówił Bluj.



W ramach drugiego z projektów ma powstać narzędzie określające w bardzo dokładny sposób położenie pojazdów komunikacji miejskiej. „Przez to na przykład tramwaje będą płynniej przejeżdżały przez skrzyżowania, ponieważ system będzie wysyłał sygnał i światła będą zmieniły się na zielone” - mówił Bluj.



Prezes Nokia Solutions and Networks Piotr Kaczmarek powiedział, że we wrocławskim oddziale Nokii opracowywane są technologie przyszłości, m.in. 5G. „Cieszy nas to, że nasz potencjał możemy wykorzystać do opracowanie strategii inteligentnego miasta. Te dwa projekty to dopiero początek współpracy” - powiedział.