Wycena Biotonu poszła w dół

Krzysztof Radojewski, analityk Noble Securities, obniżył z 7,7 do 7,15 zł cenę docelową akcji Biotonu. Raport, wydany 19 kwietnia w ramach giełdowego programu wsparcia pokrycia analitycznego, nie zawiera rekomendacji.

“Wyniki 2021 roku były pod wpływem niższej sprzedaży w eksporcie w IV kw. 2021, jednak oczekujemy, że jest to przejściowe i spółka istotnie poprawi sprzedaż eksportową w najbliższych kwartałach i latach. Wynika to głównie ze zmian na rynku chińskim i zagwarantowania sobie przez Yifan w wygranym przetargu określonych wolumenów dostaw insuliny do chińskich publicznych szpitali. Koszty działalności są pod kontrolą, a sytuacja płynnościowa ulega poprawie. W wyniku aktualizacji prognoz i założeń do wyceny, korygujemy naszą wycenę z 7,70 do 7,15 zł za akcję” - napisano w raporcie.