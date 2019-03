Wyszehrad skąpi na wydatki obronne

Przed przypadającą we wtorek 20. rocznicą przystąpienia Polski, Czech i Węgier do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) okazało się, że tzw. dobra zmiana historii dokleiła do obchodów również Słowację.

Politycznie chodziło o to, by pokazała się cała Grupa Wyszehradzka (V4). Kalendarzowo zgadza się to w odniesieniu do Unii Europejskiej (UE), do której czwórka wstąpiła 1 maja 2004 r. Jednak z datą 12 marca 1999 r. Słowacja nie ma nic wspólnego! Jej ówczesny nacjonalistyczny rząd odrzucał międzynarodowe struktury. Dopiero pięć lat później NATO wykorzystało postępy akcesji naszego regionu do UE i nawet uprzedziło wspólnotę — 29 marca 2004 r. przyjęło siódemkę państw już prawie unijnych: spóźnialską Słowację, poradzieckie republiki Litwę,...