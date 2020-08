W drugim kwartale roku płace w Australii rosły najwolniej w historii. Ostatnie dane pokazały, że zaufanie konsumentów i sytuacja biznesowa uległy pogorszeniu, pisze Reuters.

Indeks płac wzrósł od kwietnia do czerwca o 0,2 proc. To mniej, niż przewidywali analitycy, którzy spodziewali się wzrostu o 0,3 proc. W pierwszym kwartale roku płace w Australii zwiększyły się o 0,5 proc. Wzrost płac w ujęciu rocznym to z kolei 1,8 proc. To najsłabszy wynik od września 1997 roku.