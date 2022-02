Yellen wzywa do stworzenia funduszu zapobiegania kolejnej pandemii

Yellen argumentuje, że stworzenie funduszu pozwoliłoby zlikwidować braki w przygotowaniach do kryzysów zdrowotnych, szczególnie w krajach o niskich dochodach. Sekretarz skarbu USA ma przedstawić propozycję na czwartkowym spotkaniu ministrów finansów i szefów banków centralnych państw G-20.

Janet Yellen, fot. Bloomberg

- Nie postrzegamy tego jako puli pieniędzy, która będzie bezczynnie czekała na następną pandemię – podkreśliła Yellen. – Będą one wykorzystane w bliskim terminie do zachęcenia krajów do inwestycji likwidujących luki w ich zdolności do zapobiegania i przygotowania się do następnego kryzysu – dodała.

Bloomberg przypomina, że powołany w ubiegłym roku przez G-20 komitet mający ocenić przygotowania do pandemii wezwał rządy do przeznaczenia co najmniej 75 mld USD w ciągu najbliższych pięciu lat na walkę z pandemiami.