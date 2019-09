Zagórski: aby mówić o cyfrowym państwie 15-20 mln osób musi korzystać z e-administracji

By można było mówić o cyfrowym państwie, 15-20 mln osób musi korzystać z e-administracji na najwyższym poziomie, ocenił w środę podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Szef MC wziął udział w panelu poświęconym budowie e-administracji i funkcjonowaniu obywateli w e-państwie. „Polacy nabierają zaufania do usług e-administracji” - powiedział Zagórski. Dodał, że wchodzą na wyższy poziom, którym jest profil zaufany. Obecnie korzysta z niego 4,2 mln użytkowników.



„Za chwile będziemy mieć – myślę, że to kwestia kilkunastu dni – już formalnie potwierdzoną możliwość wydawania środków identyfikacji przez sektor bankowy (…), czyli będziemy mieć domknięcie całego ekosystemu cyfrowej tożsamości. To jest kluczowe” – powiedział.



„Jeżeli chcemy mówić o cyfrowym państwie, o cyfrowej administracji potrzebujemy mieć 15-20 milionów osób, które będą na najwyższym poziomie używać, korzystać z e-administracji” - zaznaczył. Według niego konieczna jest pełna świadomość w administracji, że usługa cyfrowa jest równie ważna, a kto wie, czy nie ważniejsza – jeśli chodzi o komfort i szybkość – jak usługa analogowa. „Ten proces się dzieje” – podkreślił Zagórski.



Dodał, że następny krok to stworzenie e-usług na obsługę całych procesów życiowych od rejestracji dziecka, przez wniosek o 500+, do np. zapisu do żłobka. „To jeszcze przed nami, wymaga wielu zmian, ale jest realne” – mówił.



Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska przedstawiła plany Zakładu związane z cyfryzacją.



„Na horyzoncie jest wiele projektów, które z jednej strony mają rozwijać te, które już zrealizowaliśmy. Jednym z nich jest dalsze rozwijanie samoobsługi” – powiedziała. Wyjaśniła, że chodzi o to, aby ograniczać kontakt „twarzą w twarz, jeżeli chodzi o informacje i zaświadczenia dotyczące przebiegu ubezpieczenia, niezalegania ze składkami, a nawet - w przyszłości - realizacji prawa do świadczeń”.



Dodała, że przed ZUS stoją duże wyzwania dotyczące zupełnie nowych zadań, do których ZUS się przygotowuje. Wskazała na świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych.



„Główny obowiązek realizacji tego prawa spoczął na ZUS. Nie tylko chodzi o uprawnienie do świadczeń, ale także wydawanie orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji” – dodała.



„W tej chwili z firmą, która przygotowuje nas do realizacji tego zadania chcemy stworzyć platformę, na której będą rejestrowane te orzeczenia. Chcemy też mieć interfejs z instytucjami, które też będą także wydawały orzeczenia i świadczenia tak, aby na przyszłość – na co liczę – wprowadzić reformę orzecznictwa, uporządkowaną, ujednoliconą, z centralnym systemem informatycznym” – tłumaczyła szefowa ZUS.



Dodała, że aby realizować swoje zadania z tym związane ZUS musi ściśle współpracować z sektorem publicznym, ale także prywatnym. Zaznaczyła, że ZUS idzie właśnie w tym kierunku.