Zarobki informatyków ciągle w górę

W porównaniu do ubiegłego roku na żadnym ze 130 przebadanych stanowisk IT nie odnotowano spadku płac.

Co roku na polskim rynku pojawia się około 26 tys. nowych informatyków. Branża zatrudnia 350 tys. osób, ale to za mało, by obsadzić wszystkie wakaty. Problem ze znalezieniem ludzi widać w każdym mieście. Brakuje m.in. fachowców od bezpieczeństwa systemów oraz specjalistów tzw. drugiej i trzeciej linii wsparcia. W ofertach zatrudnienia coraz częściej pojawiająsię anglojęzyczne funkcje: FullStack Developer, Java Delevoper i Robotics Process Automation Delevoper. W kilku najbliższych latach luka kompetencyjna będzie się nawet zwiększać — przewidują eksperci. Nic dziwnego, że to specjaliści IT dyktują pracodawcom warunki, a nie na odwrót. Skutkuje to wzrostem wynagrodzeń i polepszaniem systemów motywacyjnych. Analitycy firmy QiBit, należącej do Gi Group, wzięli pod lupę 130 stanowisk. Żadnego od roku nie dotknął spadek płac, a w dwóch trzecich przypadków (65 proc.) odnotowano wzrost pensji. Przykład: Java Delevoper może liczyć, w zależności od miasta, nawet o 15-20 proc. więcej, bo walczy o niego wielu pracodawców. Jak powstrzymać zarobkowe szaleństwo?

— Jednym z wyzwań sektora technologicznego jest kształcenie kadr. Może się to odbywać zarówno w firmach, jak i we współpracy z uczelniami wyższymi. Ważne, by przyszli pracownicy mogli w czasie studiów koncentrować się na technologiach i umiejętnościach, na które faktycznie będzie w przedsiębiorstwach popyt — mówi Bartosz Dziewierski, IT Contracting Director w firmie QiBit.