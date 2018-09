Żegluga Augustowska buduje nowy statek

Przedsiębiorstwo posiada obecnie trzy statki, jeden może przewieźć 330, pozostałe dwa po 200 pasażerów.

Nowy statek, zabierający na pokład 250 pasażerów buduje na przyszły sezon turystyczny Żegluga Augustowska (Podlaskie).

Jak poinformował PAP dyrektor ŻA Sławomir Aleksandrowicz, statek będzie gotowy na sezon 2019 roku. Powstanie z dwóch używanych jednostek, które zostały już połączone w stoczni. W następnej kolejności zostanie wyposażony w silniki, a potem w niezbędne oprzyrządowanie. Prace konstrukcyjne obywają się w Augustowie.

„Statek ma być przystosowany do tego, by pływał w różnych warunkach atmosferycznych, nawet zimą. Chcemy na nim organizować różne imprezy i spotkania dla dużych grup" - powiedział Aleksandrowicz. Dodał, że będzie to kryty statek, idealny do podróżowania w gorszą pogodę.

W 2012 roku ŻA zakupiła największy statek śródlądowy w Polsce. Jednostka o nazwie "Swoboda" może zabrać na pokład 330 pasażerów, ma 40 metrów długości. Statek kosztował armatora 3 mln zł. Pokład dolny wykonany został na styl restauracyjny - z barem. Pokład górny to głównie miejsca siedzące. Pokład ten jest odkryty, dostosowany do tego, by można tam podziwiać piękne augustowskie krajobrazy.

Pozostałe dwa statki "Serwy" i "Sajno" mogą przewieźć po 200 osób. To statki starsze, zbudowane na początku lat 60-tych XX wieku.

Statkiem "Serwy" pływał w 1999 roku papież Jan Paweł II, odpoczywający wówczas w klasztorze w Wigrach w czasie pielgrzymki do Polski. Trasa zwana od tamtej pory "papieską" wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem.

Statki ŻA pływają po kompleksie jezior i rzek augustowskich, wraz ze zbudowanym w XIX wieku Kanałem Augustowskim. Kanał jest uznawany za jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie w Polsce, obok Wielkich Jezior Mazurskich. Na Kanale Augustowskim jest 18 śluz komorowych.