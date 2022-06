Zielona chemia

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Zespół naukowców pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Urszuli Narkiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie we współpracy z partnerami norweskimi (University of South-Eastern Norway, SINTEF AS Industry, SINTEF AS Ocean) realizuje pionierskie prace badawcze, mające na celu opracowanie innowacyjnej metody wychwytywania i przerobu dwutlenku węgla.

Zespół PhotoRed z partnerami z Norwegii.