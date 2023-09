Złoto na minusie, kończy miesiąc stratą

Czwartkowa sesja na rynku złota zakończona została przeceną kruszcu. Również w skali całego miesiąca ten szlachetny metal odnotował stratę.

Dzisiejszą sesję na Comex kontrakty terminowe na złoto z opcją realizacji w grudniu zakończyły przeceną o 0,4 proc., taniejąc o 7,10 USD i schodząc do poziomu 1965,90 USD za uncję. W ciągu całego sierpnia poddały się sięgającej 2,2 proc. korekcie.

Czwartkowa korekta w dużej mierze implikowana była danymi o amerykańskiej inflacji.

Preferowany przez władze monetarne wskaźnik inflacyjny PCE core (bazowy indeks osobistych wydatków konsumpcyjnych) wzrósł w lipcu o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym i 4,2 proc. licząc rok do roku, pokrywając się z oczekiwaniami ekonomistów. Ogólna inflacja jednak utrzymała się przy tym powyżej 3 proc. A to oznacza, że Fed może mieć atut przemawiający za kontynuacją podwyżek stóp procentowych, co z kolei wzmocniło dolara. Dla złota to niekorzystna korelacja.