Złoty lekko zyskuje na wartości

W piątek rano złoty nieznacznie umacnia się do dolara i euro, ok. godz. 8 europejska waluta kosztowała ok. 4,76 zł, a amerykańska 4,31 zł.

Ok. 8 rano za euro płacono 4,758 zł, co oznaczało umocnienie naszej waluty do europejskiej o 0,3 proc.