Złoty we wtorek umacnia się wobec głównych walut

We wtorek ok. godz. 9.15 dolar osłabił się w stosunku do złotego o 0,12 proc., do 4,61 zł. Kurs euro wzrósł o 0,02 proc., do 4,71 zł, a kurs franka szwajcarskiego o 0,05 proc., do 4,78 zł.

W poniedziałek ok. godz. 17.30 złoty umocnił się do głównych walut. Euro kosztowało 4,71 zł, dolar 4,61 zł, a frank szwajcarski 4,78 zł. Skala umocnienia złotego do tych walut to 0,7 - 0,8 proc.