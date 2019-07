Zmiany w zarządzie Unipetrolu z Grupy Orlen

Dotychczasowy wiceszef Unipetrolu Tomasz Wiatrak został wybrany w środę na nowego prezesa tej czeskiej spółki Grupy Orlen, zastępując na tym stanowisku Krzysztofa Zdziarskiego, którego trzyletnia kadencja dobiegła końca – poinformował Unipetrol.

Jak podała czeska spółka, do jej zarządu powołano Marka Kaszubę, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego w Orlen Lietuva, litewskiej spółce Grupy Orlen. Według Unipetrolu, Katarzyna Woś oraz Maciej Libiszewski, do tej pory członkowie zarządu czeskiej spółki, objęli tam obecnie funkcję wiceprezesów; jednocześnie w zarządzie pozostali Przemysław Wacławski i Tomas Herink.



„Unipetrol to stabilna grupa petrochemiczna z silnym segmentem detalicznym, działającym pod marką Benzina” – powiedział nowy prezes Unipetrolu, cytowany w środowym komunikacie czeskiej spółki. Podkreślił przy tym, że Unipetrol jest jednocześnie „strategiczną częścią” grupy kapitałowej PKN Orlen. „Firma wciąż ma ogromny potencjał wzrostu” – ocenił Wiatrak.



Nowy szef Unipetrolu zaznaczył, iż w perspektywie średniookresowej plan strategiczny spółki zakłada usprawnienie bieżącej działalności na poziomie całej grupy kapitałowej. Dodał, iż Unipetrol przygotuje „długoterminową wizję” dla swej grupy, uwzględniając przy tym wyzwania związane z otoczeniem rynkowym i koncentrując się na zrównoważonym wzroście.



Dotychczasowy szef Unipetrolu Zdzisław Zdziarski objął to stanowisko w marcu 2018 r., gdy rada nadzorcza czeskiej spółki odwołała jej ówczesnego prezesa Andrzeja Modrzejewskiego. Na wiceprezesa Unipetrolu wybrano wówczas Tomasza Wiatraka, od 2017 r. przewodniczącego rady nadzorczej spółki Energa Informatyka i Technologie, który w latach 2014-17 pracował w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, w tym jako zastępca dyrektora departamentu audytu wewnętrznego.



Unipetrol przypomniał m.in., iż Wiatrak był tam dotychczas odpowiedzialny m.in. za segment detaliczny, w którym na terenie Czech działa obecnie 413 stacji paliwowych pod marką Benzina. Spółka wspomniała przy tym, iż w ostatnich dwóch latach udział Benziny w tamtejszym rynku wzrósł o 10 proc. - do 23,4 proc., a EBITDA LIFO wzrosła o 29 proc. - do 1,8 mld CZK; dodała także, że w tym roku Benzina rozpoczęła również budowę sieci swych stacji paliwowych na Słowacji.



Unipetrol, gdzie PKN Orlen ma 100 proc. udziałów, to spółka, do której grupy należą m.in.: jedyne w Czechach rafinerie w Litvinowie i Kralupach, których łączna zdolność przerobu ropy naftowej wynosi ok. 8,7 mln ton rocznie, największa na tamtejszym rynku sieć stacji paliwowych Benzina oraz spółka Spolana, jedyny czeski producent PCW i kaprolaktamu.