Zostań Gazelą Biznesu 2021

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do 22. edycji rankingu małych i średnich przedsiębiorstw

Polskie firmy już drugi rok działają w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, a redakcja „Pulsu Biznesu” po raz drugi opracowuje w nich ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm „Gazele Biznesu”. Specyfika tego zestawienia, które powstaje na podstawie wyników firm z trzech pełnych lat działalności, sprawiła jednak, że jego ubiegłoroczna edycja nie uwzględniała przychodów i zysków osiągniętych w czasie koronakryzysu. Dopiero 22. wydanie, do którego właśnie zaczynamy przyjmować zgłoszenia, a które będzie oparte na wynikach z lat 2018–2020, uwzględni wpływ epidemii na kondycję małych i średnich firm.

Cel i metoda

Ale po kolei. Mimo że nasz ranking publikujemy już od ponad 20 lat, warto przypomnieć, że jest on przeznaczony wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które rozwijają się bardzo dynamicznie. I to właśnie ta dynamika mierzona procentowym przyrostem obrotów osiągniętych w ciągu trzech lat jest podstawowym kryterium kwalifikującym firmy do naszego zestawienia i decydującym o zajmowanych przez nie miejscach. Szczegółowe kryteria publikujemy w ramce oraz na stronie www.pb.pl/gazele, jednak warto podkreślić, że do rankingu trafią wyłącznie przedsiębiorstwa, które w latach 2018–2020 z roku na rok odnotowywały zysk i przyrost obrotów.

O wyjątkowości, a jednocześnie przejrzystości naszego rankingu przesądza to, że o zakwalifikowaniu się do niego decydują wyłącznie wyniki osiągnięte przez firmy, a nie jury czy skomplikowane algorytmy.

Lista Gazel Biznesu powstaje w wyniku gromadzenia i weryfikacji danych finansowych firm. Od ponad dwóch dekad to odpowiedzialne zadanie, na zlecenie „Pulsu Biznesu”, wykonują specjaliści z wywiadowni gospodarczej Coface. Opierają się oni na wynikach firm pochodzących z wypełnionych przez nie zgłoszeń, a także na danych udostępnionych do przetwarzania wywiadowni przy innych okazjach. Stuprocentową pewność, że kandydatura przedsiębiorstwa zostanie rozpatrzona, daje samodzielne jego zgłoszenie. Można to zrobić, korzystając z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.pb.pl/gazele. Termin składania zgłoszeń upływa 30 września 2021 r.

Udział w rankingu jest dla Gazel Biznesu całkowicie bezpłatny, a wyniki jego najnowszej edycji zostaną opublikowane w portalu www.pb.pl w ostatnich dniach roku 2021.

Jeśli wirus pozwoli

Trwająca pandemia nie pozwala dzisiaj odpowiedzieć na pytanie o wydarzenia, które będą towarzyszyły ogłoszeniu rankingu. Czy uda nam się zorganizować galę, lub jakiś inny rodzaj spotkania laureatów, czy pozostanie nam tylko kontakt za pośrednictwem internetu i oczywiście łamów „Pulsu Biznesu”.

Kontakty z przedstawicielami laureatów poprzednich edycji wskazują, że wiele Gazel Biznesu dobrze radzi sobie w warunkach kryzysu. Wiemy jednak również, że są branże, dla których lockdown, a także kłopoty wywołane choćby przerwami w działalności związanymi z kwarantanną personelu, były bardzo poważnym ciosem. Może to spowodować, że tegoroczny ranking będzie znacznie krótszy od kilku poprzednich edycji, jak to bywało przy okazji wcześniejszych kryzysów.

Liczymy jednak na to, że firmy, które z powodzeniem stawiają czoła trudnościom, tym chętniej poddadzą weryfikacji wyniki swojej działalności, by w ten sposób potwierdzić doskonałą kondycję w niełatwych czasach. A ponieważ „Gazele Biznesu” to, jeśli chodzi o dynamikę, pomysłowość i skuteczność działania, elita polskich małych i średnich firm, w oczekiwaniu na wyniki kolejnego rankingu górę nad obawami biorą ciekawość i nadzieja na pokonanie trudności.

Kto może zostać Gazelą Biznesu 2021? Gazelą Biznesu 2021 może zostać firma, która: rozpoczęła działalność przed rokiem 2018 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś, w latach 2018–2020 ani razu nie odnotowała straty, w roku 2018 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln zł i nie większą niż 200 mln zł, w latach 2018–2020 z roku na rok notowała przyrost sprzedaży.

4733 Tyle firm zakwalifikowało się do ubiegłorocznej, rekordowej pod względem liczby uczestników, edycji rankingu „Gazele Biznesu”.

Komentarz partnera Ten ranking powstanie w nietypowych warunkach Jarosław Jaworski prezes Coface, autora rankingu Cieszę się, że możemy rozpocząć pracę nad kolejną edycją rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm — Gazele Biznesu 2021. Do końca września eksperci Coface będą przeprowadzać analizy statystyczne i jakościowe tysięcy polskich przedsiębiorstw, wyselekcjonowanych z baz danych Coface oraz tych, które nadesłały swoje aplikacje poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Zweryfikujemy wyniki finansowe kandydatów za lata 2018-2020 oraz ich aktualną kondycję. Na wyniki te z pewnością wpłynęła sytuacja gospodarcza panująca w Polsce we wspomnianym okresie. Dwa analizowane lata 2018 i 2019 to czas spokoju gospodarczego. Polska gospodarka korzystała ze wszystkich źródeł wzrostu gospodarczego. Konsumpcja gospodarstw domowych rosła na fali poprawiającej się sytuacji na rynku pracy wraz z obniżającą się stopą bezrobocia i rosnącymi wynagrodzeniami. Eksporterzy korzystali z popytu zagranicznego, konkurencyjności cenowej i jakościowej oraz ogólnie sprzyjającej koniunktury. W takim otoczeniu firmy były skłonne inwestować w rozbudowę biznesu i zwiększanie mocy produkcyjnych pozytywnie oceniając perspektywy rozwoju. W 2020 r. znaleźliśmy się w zupełnie nowej, naznaczonej pandemią rzeczywistości. Kolejna edycja rankingu obejmie więc wyjątkowo trudny dla prowadzenia biznesu okres i na pewno wpłynie na jego wyniki. W 2018 r. tempo wzrostu sięgnęło aż 5,4 proc. W 2019 r. Polska odczuwała już spowolnienie gospodarcze w Europie Zachodniej, czyli głównym kierunku eksportowym, jak również pośrednie efekty wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami, jednak otoczenie makroekonomiczne pozostawało sprzyjające. Tempo wzrostu spadło, ale do 4,5 proc. Pierwszy kwartał 2020 r. jeszcze nie zwiastował nadchodzącej recesji, ale już w połowie marca 2020 r. (kiedy wprowadzono pierwszy lockdown) wskaźniki potwierdziły istotny spadek aktywności gospodarczej. Trudności doświadczyły nie tylko branże powiązane z handlem, ale także przemysł — w obliczu niższego poziomu zamówień, jak również okresowego zaprzestania działalności. Finalnie recesja w polskiej gospodarce sięgnęła 2,7 proc. w 2020 r., co było jednak jednym z niższych poziomów w ujęciu międzynarodowym. Warto tu wspomnieć o działaniach państwa, zmieniających znacząco obraz sytuacji w 2020 r. Programy pomocowe w pewnym stopniu złagodziły wpływ efektów pandemii na gospodarkę, jednak wiele małych przedsiębiorstw nie będzie w stanie przetrwać w biznesie, gdy instrumenty wsparcia zostaną wycofane. Mam ogromną nadzieję, że mimo trudności, z jakimi musiały i nadal muszą mierzyć się firmy w kryzysie, z większością Gazel Biznesu z poprzednich edycji spotkamy się także w tej najnowszej. Gorąco zachęcam Państwa do wypełnienia formularza rejestracyjnego i przypominam, że udział w rankingu jest całkowicie bezpłatny. Na zgłoszenia czekamy do końca września.