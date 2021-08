12-letni uczeń sprzedał NFT za prawie 300 tys. GBP

Benyamin Ahmed, 12-letni uczeń z Londynu, sprzedaje na rynku NFT cyfrowe obrazki przedstawiające wieloryba. Jak dotąd dostał za nie równowartość 290 tys. GBP, informuje The Telegraph.

Ahmed, który koduje od piątego roku życia dzięki ojcu, informatykowi giełdy w Londynie, wykorzystał swoje umiejętności do wykreowania tysięcy różniących się od siebie detalami cyfrowych obrazków wieloryba. Okazało się, że budzą duże zainteresowanie na rynku NFT, czyli oryginalnych dóbr cyfrowych bazujących na blockchainie. Kiedy Ahmed wystawił je na sprzedaż w lipcu, przyniosło mu to ok. 116 tys. GBP w kryptowalucie ethereum. Od tego czasu sprzedaż wzrosła do 291 mln GBP i Ahmed jest kandydatem do stania się najmłodszym posiadaczem miliona dolarów w kryptowalutach, pisze The Telegraph.

- Stworzenie bazowego obrazka i różnych akcesoriów zajęło mi kilka tygodni. Potem wprowadziłem to do mojego programu, który pozwolił mi osiągnąć wyjątkowość różnych cech obrazków, czyniąc niektóre bardziej kolekcjonerskimi od innych – powiedział Ahmed gazecie. – W dniu kiedy wystawiłem je na sprzedaż stały się niezwykle popularne i sprzedały w ciągu dziewięciu godzin. To było niesamowite – dodał. The Telegraph zwraca uwagę, że oprócz kwoty sprzedaży 12-latek dostaje jeszcze 2,5 proc. tytułem praw autorskich za każdym razem kiedy jego obrazek jest sprzedawany następnemu nabywcy.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗