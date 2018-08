233 tys. EUR za konie na Letniej Aukcji w Janowie Podlaskim

11 koni za łączną kwotę 233 tys. euro sprzedano w poniedziałek na Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale w Janowie Podlaskim (Lubelskie). Za najwyższą cenę – 35 tys. euro - sprzedana została siwa klacz Prosaria ze stadniny w Michałowie.

Zobacz więcej WIESŁAW PAWŁOWSKI, ARC

W niedzielę na głównej aukcji „Pride of Poland” w Janowie Podlaskim sprzedano sześć koni za łączna kwotę 501 tys. euro.



O wynikach poniedziałkowej aukcji „Summer Arabian Horse Sale 2018” poinformowało biuro prasowe aukcji. Na Letnią Aukcję wystawiono łącznie 20 koni – 19 klaczy i jednego ogiera – ze stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie, Białce oraz ze stadniny prywatnej. Najwyższą cenę, 35 tys. euro, za michałowską Prosarię zaoferował nabywca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Inne konie wylicytowali nabywcy m.in. z Izraela, Belgii, Rumunii, Mongolii i z Polski.



W obu aukcjach - Pride of Poland i Summer Sale – sprzedano łącznie 17 koni za kwotę 734 tys. euro.



„Jesteśmy dość zadowoleni z końcowego wyniku, choć oczywiście zawsze może być lepszy. Jednak zarówno sytuacja na światowych rynkach koni arabskich, jak i stale podejmowane próby storpedowania janowskiej aukcji, nie sprzyjają sukcesowi. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że nabywców znalazło aż 17 koni” – podsumował, cytowany w komunikacie prasowym, dyrektor aukcji, prezes stadniny w Michałowie Maciej Paweł Grzechnik.



Zaznaczył, że ciężar organizacji aukcji, także pod względem finansowym, spoczywał w tym roku wyłącznie na trzech stadninach państwowych (w Janowie Podlaskim, Michałowie, Białce). „Mocno ograniczyliśmy koszty w stosunku do poprzednich edycji” – dodał Grzechnik.



W niedzielę na 49. aukcji koni arabskich „Pride of Poland” sprzedano sześć koni za łączna kwotę 501 tys. euro. Kupili je nabywcy z Polski, Czech, Belgii, Arabii Saudyjskiej. Najwyższą cenę 180 tys. euro osiągnęła na licytacji siwa klacz Parmana ze stadniny w Michałowie. Wylicytował ją nabywca z Izraela.



Na aukcję wystawionych zostało początkowo 12 klaczy, ale jedna przed aukcją została wycofana. Podczas „Pride of Poland” licytowano 11 klaczy ze stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie, Białce i z hodowli prywatnej. Pięć koni nie osiągnęło na licytacji zakładanej przez właścicieli ceny minimalnej i nie zostało sprzedanych.



Przed właściwą aukcją zorganizowano licytację kuca szetlandzkiego - ogierka o imieniu Ursus. Dochód z licytacji ma być przeznaczony na pomoc rodzinie, która straciła dom na skutek pożaru. Ursusa wylicytował nabywca z Polski za 5,6 tys. euro.



W ubiegłym roku na aukcji „Pride of Poland” spośród wystawionych 24 klaczy i jednego ogiera, sprzedanych zostało sześć koni za łączna kwotę 410 tys. euro. Za najwyższą cenę 150 tys. euro sprzedana została wyhodowana w Janowie Podlaskim siwa klacz Prunella, którą wylicytował nabywca z Czech. 19 koni nie osiągnęło na licytacji zakładanej przez właścicieli ceny minimalnej i nie zostało sprzedanych. Natomiast podczas aukcji Summer Sale sprzedanych zostało osiem z 29 wystawionych klaczy, za łączną kwotę 144 tys. euro. W kwietniu br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że ubiegłoroczne aukcje koni arabskich przyniosły ponad 1,6 mln zł zysku.



Rekordowa kwota licytacji na „Pride of Poland” padła w 2015 r. Wówczas za 1,4 mln euro sprzedana została 10-letnia siwa klacz Pepita, wyhodowana w janowskiej stadninie.