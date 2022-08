1. Notowania Banku Ochrony Środowiska idą w górę po publikacji wyników za I półrocze. Zysk netto w tym okresie wyniósł 83,9 mln zł, wobec 6,9 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. Więcej...

2. Po wstępnych wynikach za I półrocze w górę idzie kurs Torpolu. Więcej...

3. Akcje Biomedu-Lublin drożeją po podpisaniu aneksu do umowy z Polpharmą, zwiększającego cenę Lakcidu Forte, co większy przychody o 1,9 mln zł do końca obowiązywania kontraktu (do 30 kwietnia 2023 r.).

4. Kurs KSG Agro spada po publikacji wyników półrocznych. Więcej...

5. Kurs Asbisu spada w przededniu publikacji raportu półrocznego. W ostatnich dniach notowania osiągnęły poziom sprzed wybuchu wojny w Ukrainie.