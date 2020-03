Altmaier: 750 mld EUR pomocy to dopiero początek

Niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier zadeklarował, że ogłoszone w poniedziałek 750 mld EUR pomocy dla krajowej gospodarki to tylko pierwszy ruch w walce z kryzysem spowodowanym przez epidemię koronawirusa, informuje Reuters.

- Dla rządu federalnego jest jasne, że postrzega ten pakiet rozwiązań tylko jako pierwszy krok – oświadczył Altmaier we wtorek na konferencji prasowej. – Wiemy, że czas działania ma krytyczne znaczenie. Chcemy mieć pewność, że pomoc dotrze najszybciej jak to możliwe – dodał.

We wtorek IHS Markit poinformował, że w tzw. szybkim odczycie złożony PMI gospodarki Niemiec spadł w marcu aż do 37,2 z 50,7 w lutym. Rynek oczekiwał spadku do ok. 40. PMI przemysłu spadł do 45,7 z 48. PMI sektora usług, głównego motoru gospodarki Niemiec w ostatnim czasie, spadł rekordowo, z 52,5 w lutym do 34,5 w marcu.

- Bezprecedensowy spadek PMI wskazuje, że Niemcy zmierzają ku recesji i do tego ostrej – mówił Phil Smith, ekonomista IHS Markit.

Reuters dowiedział się nieoficjalnie, że minister finansów Olaf Scholz jest gotów rozważyć pakiet stymulacyjny na okres po epidemii. Informator agencji podkreślił, że dyskusja w rządzie jest wciąż na bardzo początkowym etapie.