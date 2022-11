Amerykanie przejmują polską spółkę IT

Firma z USA, działający także w Polsce Exadel, dzięki przejęciu polskiego Codete, chce skorzystać na obecności tej spółki na rynkach Unii Europejskiej.

- Wszystkie dotychczasowe relacje zostaną utrzymane, ponieważ ciągłość pracy zespołu zarządzającego Codete jest ogromnym priorytetem. Jesteśmy pewni, że to przejęcie otworzy nowe możliwości, by stać się jeszcze bardziej integralną częścią sukcesu naszych klientów - powiedział Fima Katz, prezes Exadela.

Założone w 2010 r. Codete koncentruje się na wsparciu digitalizacji przedsiębiorstw oraz wdrażaniu w nich innowacji w zakresie IT. Zatrudnia ponad 350 specjalistów. Firma posiada biura w Krakowie, Lublinie oraz w Berlinie.

- Dołączenie do Exadela to następny poziom wzrostu dla naszych pracowników i całej spółki – powiedział Artur Orzechowski, dyrektor zarządzający Codete.

W ubiegłym roku Codete zwiększyło przychody do 54,3 mln zł z 36 mln zł rok wcześniej. Zysk netto spadł do 4,4 mln zł z 6,6 mln zł.

Exadel to amerykańska firma informatyczna założona w 1998 r. w Dolinie Krzemowej przez osoby doświadczone w branży IT, głównie w segmencie bankowości i finansów. Model biznesu, który stworzyli, opierał się na klientach z USA, natomiast czołowa kadra na specjalistach z USA oraz informatykach z krajów byłego Związku Radzieckiego, zwłaszcza z Białorusi i Ukrainy. W minionym roku grupa, która działa w 11 krajach, wygenerowała około 100 mln USD przychodów.

W 2015 r. Exadel założył spółkę w Polsce. Jej centrala znajduje się w Warszawie, a oddziały w Białymstoku, Szczecinie i Poznaniu. Jeszcze pod koniec 2021 r. zatrudniała w naszym kraju około 50 osób. a w kwietniu było ich już 300, na co wpływ miała relokacja specjalistów m.in. z ogarniętej wojną Ukrainy. Wiosną szef polskiego ramienia Exadela zapowiedział w rozmowie z duży wzrost zatrudnienia. Do końca roku miało ono wzrosnąć do 1 tys. osób. Dzięki przejęciu Codete cel udało się zrealizować przed czasem.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Exadela w przyszłym roku zatrudnienie w Polsce ma wzrosnąć do 2 tys. osób.