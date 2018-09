Apple otworzył worek z iPhone'ami

Prezes Tim Cook razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami potwierdzili w środę wszystkie plotki i pokazali trzy nowe smartfony.

Wyświetl galerię [1/2] Nowy iPhone Xr w różnych kolorach ARC

Fani musieli tradycyjnie zaczekać na prezentację flagowych produktów firmy, bo najpierw Apple odsłonił kolejną generację inteligentnego zegarka. Apple Watch series 4 jest nieznacznie większy i ma lepsze parametry techniczne od poprzedników. Producent poprawił funkcjonalność urządzenia w zakresie monitorowania pracy serca.

Zegarek nie jest jednak tym, na co wszyscy czekali. Głównymi punktami w programie wieczoru były nowe smartfony, które są najważniejszymi produktami koncernu z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Apple pokazał trzy nowe modele: iPhone’a Xs, iPhone’a Xs Max, a na koniec spotkania także iPhone’a Xr. Pierwsze dwa smartfony to ulepszone wersje pokazanego w zeszłym roku flagowca. Oba mają ekrany OLED - mniejszy o przekątnej 5,8 cala i większy 6,5-calowy.

Producent umieścił w gadżetach jeszcze szybsze procesory A12 Bionic. Tym razem projektanci postawili na złoty kolor, ale smartfony można także zamówić w srebrnej i szarej obudowie. Fotografie mają być jeszcze lepsze dzięki systemowi dwóch aparatów z funkcją kontroli głębi ostrości.

- To najbardziej zaawansowany iPhone, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy - zapewnił Tim Cook.

Wabikiem na klientów ma być również żywotność baterii. W przypadku Xs to dodatkowe 30 minut, natomiast większy model przedłuża czas pracy o 90 minut. Imponujące są też ceny, bo za iPhone’a Xs trzeba zapłacić co najmniej 4979 złotych, a za wersję z większym ekranem aż 5479 złotych i więcej, bo w przypadku pojemności 512 GB cena podskakuje do 7219 złotych.

Pewną pociechą dla klientów może być fakt, że to nie koniec nowości i na rynek trafi także tańszy model - iPhone Xr. Urządzenie wyposażone jest w 6,1-calowy ekran, czyli sporo większy nawet od tego, co miał iPhone 8 Plus i ma ten sam procesor co model Xs. Apple zastosował aluminiową obudowę i nowy wyświetlacz LCD o nazwie Liquid Retina.

Patrząc na ofertę iPhone’a Xr można dostać oczopląsu. Na liście dostępnych kolorów mamy biały, czarny, niebieski, żółty, koralowy i czerwony. Ceny zaczynają się od 3729 złotych.

Apple wyświetlił też kilka liczb, które pokazują skąd bierze się dominująca pozycja firmy na rynku gadżetów. Przykłady? Sklepy na całym świecie przyjmują rocznie 500 mln klientów. Koncern dostarczył już użytkownikom 2 mld urządzeń mobilnych działających na systemie operacyjnym iOS.

Kwartalna sprzedaż iPhone'ów (źródło: Bloomberg)

Prezentacja produktów odbyła się w auli Steve Jobs Theater na terenie nowej siedziby koncernu w Cupertino.