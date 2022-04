Wpisanie Go Sport na listę sankcyjną w praktyce uniemożliwia spółce jakiekolwiek funkcjonowanie. Od środy zamknięte są sklepy, nie działa sprzedaż online, odchodzą dostawcy.

Znalezienie się na ogłoszonej we wtorek liście sankcyjnej uderzyło w Go Sport z siłą huraganu, praktycznie doprowadzając do zaprzestania działalności. W środę nie otworzyły się sklepy należące do sieci. Nie jest prowadzona też sprzedaż online. Strona internetowa spółki nie działa.