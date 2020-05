Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2020 r. ma wartość 8,6 mld zł i jest 20 proc. wyższy niż przed rokiem.

Po przeliczeniu wartości portfela zamówień na 2020 rok według kursów jakimi został przeliczony portfel zamówień na 2019 rok, dynamika wzrostu wynosi 13 proc.

Portfel zamówień w oprogramowaniu i usługach własnych ma wartość 7,5 mld zł i jest 18 proc. wyższy niż rok temu. Według kursów walut sprzed roku dynamika portfela wynosi 11 proc.

Segment Asseco International ma portfel wyższy 21 proc. rdr., Formula Systems 20 proc., a segment Asseco Poland 17 proc. Według kursów sprzed roku dynamiki wynoszą odpowiednio: 17 proc., 18 proc. i 16 proc.

W I kw. 2020 r. grupa Asseco zwiększyła zysk netto do 81,7 mln zł z 79,6 mln zl, zysk operacyjny wzrósł do 250 mln zł z 225 mln zł, a przychody do 2,92 mld zł z 2,45 mld zł.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w I kw. 387,7 mln zł w porównaniu do 367 mln zł przed rokiem.