“Utrzymująca się silna aktywność gospodarcza pozwoli na rozpoczęcie stopniowego procesu podwyżek stóp procentowych zgodnego z wskaźnikiem inflacji oraz tempem wzrostu zatrudnienia” - stwierdzili decydenci z banku centralnego w poniedziałkowym oświadczeniu.

W styczniu inflacja w Izraelu wzrosła do 3,1 proc. w ujęciu rocznym. Wskaźnik po raz pierwszy od ponad dekady przekroczył cel banku centralnego. Aktualnie jest to przedział od 1 do 3 proc.

Główny ekonomista izraelskiego funduszu Psagot Investment House, Guy Beit-Or, przewiduje, że bank centralny po raz pierwszy podniesie stopy procentowe w kwietniu, a do końca 2022 roku zdecyduje się na taki krok łącznie cztery razy.