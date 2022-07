Bank Korei również zdecydował się na mocną podwyżkę stóp

Bank Korei (BOK) podwyższył benchmarkową stawkę o 50 punktów bazowych do poziomu 2,25 proc. To największe zaostrzenie warunków finansowania od 1999 r., kiedy to bank centralny przyjął obecny system polityki pieniężnej. Oczekiwania rynku były w temacie skali podwyżki mieszane. Spodziewano się zarówno podwyżki o 50 pb, jak i niższej o połowę.

Inflacja w południowokoreańskiej gospodarce, czwartej pod względem wielkości w Azji, wspięła się na najwyższy poziom od 24 lat, dochodząc w czerwcu do pułapu 6 proc.

Większość analityków uważa, że stopa procentowa Korei Południowej osiągnie do końca tego roku pułap 2,75 proc., co oznacza wzrost oczekiwań względem majowego sondażu, którego mediana mówiła o 2,25 proc. na koniec br.

Środowa podwyżka miała też na celu wsparcie lokalnej waluty. Południowokoreański won należy do jednych z najsłabszych walut na rynkach rozwijających się, notując ponad 9-proc. przecenę względem amerykańskiego dolara w tym roku.