Bank Korei znów podnosi stopy i prognozę inflacyjną

Inflacja w południowokoreańskiej gospodarce kształtuje się obecnie na najwyższym poziomie od blisko 24 lat. Zmusza to tamtejsze władze monetarne do systematycznego zacieśniania polityki pieniężnej. W ramach jej zaostrzania w czwartek (25 sierpnia), Bank Korei podwyższył główną stawkę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 2,50 proc. Takiego ruchu oczekiwali niemal wszyscy ekonomiści i nastąpił on po zaskakująco wysokiej, sięgającej 50 pb podwyżce w lipcu.

Bank podwyższył równocześnie swoją projekcję inflacyjną na 2022 r. Spodziewa się obecnie, że wyniesie ona 5,2 proc. wobec 4,5 proc. oczekiwanych poprzednio. Tym samym dynamika inflacji ma być najwyższa od 1998 r. W przyszłym roku ma ona wyhamować do 2,3 proc.

Z kolei PKB czwartej pod względem wielkości gospodarki Azji, ma w tym roku zwiększyć się o 2,6 proc. Wcześniej prognozowano wartość na poziomie 2,7 proc.

Ekonomiści nie mają jasności odnośnie tego na jakim poziomie stopy procentowe BOK zakończą bieżący rok. Spośród 36 ankietowanych trzech twierdzi, że bank centralny zatrzyma się na pułapie 2,50 proc., połowa zakłada, że będzie to poziom 2,75 proc. zaś 14 obstawia 3,00 proc., a jeden oczekuje nawet 3,25 proc.