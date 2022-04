Bank Rosji obniżył stopy procentowe

Analitycy spodziewali się spadku o 2 pp. - z 17 do 15 proc.

Bank centralny poinformował, że inflacja konsumencka prawdopodobnie wzrośnie do 18-23 proc. do końca roku, znacznie przekraczając cel na poziomie 4 proc. W kwietniu wynosiła 17,6 proc.

Bank Rosji podniósł referencyjną stopę procentową do 20 proc. tuż po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Piątkowa obniżka była drugą z rzędu.

Analitycy ankietowani przez Reutersa oczekują, że referencyjna stopa procentowa w Rosji może spaść do końca roku do ok. 10,5 proc., ponieważ umacniający się wobec głównych światowych walut rubel pomaga ograniczyć niekontrolowany wzrost inflacji.