Będzie wezwanie na ZPUE

Szykuje się kolejne wezwanie na warszawskiej giełdzie. 416,3 tys. akcji ZPUE po 269,08 zł za sztukę gotowi są kupić: spółka, jej największy akcjonariusz Koronea oraz prezes Michał Wypychewicz.

Koronea to podmiot należacy do Bogusława i Małgorzaty Wypychewiczów. Należy do niego obecnie 70,19 proc. akcji, dających 76,81 proc. głosów na walnym.

Sukces wezwanie zależeć będzie od decyzji dwóch OFE - MetLife (ma 214,97 tys. akcji, czyli 15,36 proc. akcji) i PKO BP Bankowego (ma 92,05 tys., czyli 6,58 proc.). Poza ich kontrolą jest 110 tys. walorów, stanowiących 7,87 proc. kapitału.