Benefit zwiększy inwestycje mimo straty

Lockdown ściął przychody i zysk EBITDA operatora programu Multisport o kilkadziesiąt procent.

Pełne kluby fitness wczesną jesienią napawały optymizmem notowany na GPW Benefit Systems, właściciela siłowni i operatora programu Multisport. Późniejszy lockdown, a także ograniczenia obowiązujące na pozostałych rynkach znacząco odbiły się jednak na wynikach.

Przychody spółki w 2020 r. spadły r/r o 32 proc. — do 1 mld zł, a zysk EBITDA o 42 proc. — do 207,8 mln zł. Spółka zanotowała też 3,4 mln zł straty operacyjnej wobec 155,5 mln zł zysku w 2019 r. i 98,7 mln zł straty netto wobec 107 mln zł zysku rok wcześniej. Wartość akcji spadła podczas czwartkowej sesji o 1,41 proc. — do 700 zł za sztukę.

— Trudno stwierdzić, czy w tak nieprzewidywalnym roku mogliśmy uzyskać lepszy wynik. Jestem jednak przekonany, że bylibyśmy w dużo gorszym położeniu, gdybyśmy nie podjęli tytanicznego wysiłku w celu zabezpieczenia działalności. Pojawiło się też wiele zdarzeń o charakterze jednorazowym [m.in. 50 mln kosztów związanych z niezrealizowanymi różnicami kursowymi — red.], bez których zysk operacyjny wyniósłby 13,4 mln zł, a brutto byłby na minimalnym plusie — mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu spółki.

Obawy i nadzieje: Bartosz Józefiak, członek zarządu spółki Benefit Systems, twierdzi, że zakończenie lockdownu dopiero przed wakacjami może wydłużyć czas odbudowy bazy użytkowników. Powód do optymizmu daje mu jednak zniecierpliwienie ludzi zamkniętymi obiektami sportowymi. Marek Wiśniewski

Firma traci najlepszy okres dla branży fitness, czyli początek roku. Zapewnia jednak, że jest dobrze przygotowana do odbudowy wyników, a pomoże jej w tym rosnący trend dbania o zdrowie poprzez m.in. aktywność fizyczną.

Gdyby pandemia ustabilizowała się jeszcze w tym półroczu, spodziewa się powrotu do liczby kart sportowych z października 2020 r. w ciągu trzech miesięcy od otwarcia obiektów. Dzięki działaniom oszczędnościowych stan gotówki na koniec roku wyniół 224 mln zł, a dług netto 38 mln zł.

W przypadku zakończenia lockdownu w pierwszym półroczu i stabilnej sytuacji w drugim Benefit zamierza wydać 50 mln zł na otwarcia klubów oraz remonty, a około 20 mln zł na inwestycje w obszarze IT.

— Nasza infrastruktura [159 siłowni w Polsce i 24 poza krajem — red.] to wciąż ułamek rynku. Odczuwamy skutki lockdownów jak cała branża, ale na podstawie doświadczeń z ubiegłej jesieni wierzymy, że obiekty sportowe przyciągną użytkowników po odmrożeniu gospodarki — mówi Bartosz Józefiak.