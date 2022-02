Benefity po nowemu [PODCAST]

Możesz otrzymać samochód w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny — mówił Henry Ford. Słowa te opisują świat, którego już nie ma — świat masowych gustów, seryjnej produkcji i konsumpcji. Dziś na topie jest personalizacja: wszystkie dobra, usługi, oferty muszą być dostosowane do poszczególnych osób, ich potrzeb, oczekiwań i preferencji. Dotyczy to także programów motywacyjnych. Świadczenie, które zadowoli finansistę, niekoniecznie spodoba się budowlańcowi lub pielęgniarce.

Pandemia skomplikowała sprawę, bo doświadczający niepewności i często zamknięci w swoich domach pracownicy są w gorszej kondycji fizycznej i psychicznej niż dwa lata temu.

Jakie benefity zdają egzamin w czasach nowej normalności? Co biznes daje zatrudnionym, a czego oni naprawdę potrzebują? I dlaczego mimo coraz atrakcyjniejszych dodatków co czwarty Kowalski nie angażują się w pracę? Na te pytania odpowiadają nasi dzisiejsi eksperci.

Elżbieta Krokosz, master coach i autorka książek karierowych, tłumaczy, co różni pracownika zadowolonego od zaangażowanego. Magdalena Bylinowicz, dyrektor w HRK, wskazuje, jakie benefity są wspólne dla większości przedsiębiorstw, a jakie zależą od branży i stanowiska. Bartosz Widomski, prezes Kross Rental, zachęca pracodawców, by wsadzili swych pracowników na rower. Wreszcie Mariusz Tomczak, dyrektor Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ujawnia, na jakie motywatory stawia jego organizacja.

Podcast „Benefity po nowemu“ to potężna dawka wiedzy, wskazówek i inspiracji, po którą powinien sięgnąć każdy HR-owiec, menedżer i przedsiębiorca.

1’49” Elżbieta Krokosz o tym, z jakich elementów można zbudować wewnętrzną motywację pracowników

13’28” Magdalena Bylinowicz o tym, dlaczego po dwóch latach izolacji zdrowie jest najważniejsze

24’53” Bartosz Widomski o tym, że świetnym bonusem może być rower

33’59” Mariusz Tomczak o tym, komu lepiej służy praca zdalna, a komu stacjonarna

Zapraszam do słuchania!

