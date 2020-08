Były prezes sieci sklepów podejrzany ws. oszustwa na ponad 4,8 mln zł

Były prezes znanej w Rzeszowie sieci sklepów spożywczych "Jedynka" - Jan J. może opuścić areszt, gdy wpłaci 200 tys. zł poręczenia majątkowego. We wtorek sąd okręgowy, rozpatrując zażalenie na jego areszt, umożliwił podejrzanemu taką zamianę.

Drugi z podejrzanych w tej sprawie, były wiceprezes sieci sklepów Maciej C. również może opuścić areszt po wpłaceniu 50 tys. zł. Obaj są podejrzani, wraz z jeszcze dwoma innymi b. szefami "Jedynki", o oszustwo na kwotę ponad 4,8 mln zł. W areszcie przebywają od końca lipca.



Jak poinformował we wtorek PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Rzeszowie sędzia Tomasz Mucha obaj podejrzani: Jan J. i Maciej C., aby opuścić areszty, muszą wpłacić poręczenia majątkowe w kwotach: odpowiednio 200 i 50 tys. zł w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, która nadzoruje śledztwo w ich sprawie.



W śledztwie dotyczącym b. szefów sieci sklepów, dawniej "Jedynka", a obecnie "Różana" w stanie upadłości likwidacyjnej: Jana J. i Macieja C. podejrzanymi są jeszcze: b. prezes "Jedynki" Stanisław P. i wiceprezes Andrzej J., a także Krzysztof R. przedstawiciel firmy powiązanej z "Jedynką".



Wobec nich prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe, dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportów.



Czterej byli członkowie zarządu "Jedynki", a obecnie "Różanej" w stanie upadłości likwidacyjnej są podejrzani o to, że wiedząc o katastrofalnej sytuacji finansowej "Jedynki", zamawiali od dostawców towar, często z ograniczonym terminem płatności.



"Doskonale zdawali sobie sprawę, że nie są w stanie uregulować należności za zamówione towary, przez co doprowadzili swoich kontrahentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 4,8 mln zł" – mówiła wówczas rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Hanna Biernat-Łożańska.



Podejrzani mieli oszukać około 80 dostawców w latach 2013-2014.



B. szefowie "Jedynki" są także podejrzani m.in. o to, że nie złożyli wniosku o upadłość firmy mimo, że były ku temu przesłanki. Uczynili to dopiero później, po zmianie "Jedynki" na "Różaną".



Ponadto mieli uszczuplić Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku od towaru i usług na kwotę ponad 1,6 mln zł.



W tym wątku podejrzanym jest piąty z mężczyzn – Krzysztof R. Zdaniem śledczych wystawiał on fikcyjne faktury. Na obecnym etapie postępowania prokuratura nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie.



W czasie przesłuchań jedynie Jan J. odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura na chwilę obecną nie podaje, czy pozostali przyznali się do zarzucanych im czynów.



Śledztwo w tej sprawie prowadzą od 2014 roku policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie pod nadzorem prokuratury. Zgromadzony w trakcie trwającego sześć lat śledztwa materiał dowodowy mieści się w 160 tomach akt.