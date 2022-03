“9 marca ogłosiliśmy strategiczny przegląd obecności Grupy Carlsberg w Rosji. Na jego podstawie podjęliśmy trudną decyzję o natychmiastowym wycofaniu się z działalności w tym kraju, co naszym zdaniem jest słuszne w obecnej sytuacji” - napisał dyrektor generalny Carslberga Cees 't Hart w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej.

“Z księgowego punktu widzenia przedsiębiorstwo będzie traktowane jako składnik aktywów przeznaczony do sprzedaży. Działalność zostanie ponownie wyceniona do wartości godziwej, co spowoduje powstanie istotnego niegotówkowego odpisu z tytułu utraty wartości” - dodał.

W 2021 roku przychody grupy Carlsberg w Rosji wyniosły 6,5 mld DKK (ok. 850 mln EUR), a zysk operacyjny 682 mln DKK (ok. 90 mln EUR). Firma zatrudnia tam 8,4 tys. osób.

Główny konkurent duńskiego browaru, holenderski Heineken, ogłosił decyzję o całkowitym wycofaniu z Rosji tego samego dnia. Koszty tej operacji wyceniono na ok. 400 mln USD.