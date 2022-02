Francuska sieć wydaje na cyfryzację miliardy euro, a jej polski oddział nie zamierza zostać w tyle. Szuka partnerów do rozwoju e-zakupów i testuje nowe technologie.Biedronka, największa sieć sklepów spożywczych w Polsce, oszacowała, że jej przychody w 2021 r. wzrosły o ok. 11 proc. do ponad 66 mld zł. Konkurujący z nią o część klientów Carrefour Polska ma sprawozdanie dopiero przed sobą, ale potwierdza, że rok był dla niego dobry.

