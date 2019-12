Cena kwiatowych fantazji

Kilka tysięcy zamontowanych w pionie roślin, kilkadziesiąt ścianek z żywymi i sztucznymi kwiatami, eventy w całej Polsce i realizacje nawet za kilkadziesiąt tysięcy złotych - tak właśnie wygląda biznes roślinnych scenografii, który pokażemy Wam w dzisiejszym „Pomyśle na biznes”

Serwis Kwiatowy to tak naprawdę firma ogrodnicza, która powstała już 21 lat temu. Zaczynali od dostarczania i serwisowania roślin w warszawskich biurach. Z upływem lat rozwijali kolejne gałęzie biznesu, aż w końcu pojawiły się realizacje związane z roślinnymi scenografiami.



- Tworzono coraz więcej wydarzeń, na które potrzebne były dodatki roślinne różnego rodzaju: żywe i sztuczne. Miały to być rośliny na chwilę, na kilka dni. To nas ukierunkowało. Zaczęliśmy wymyślać nowe, ciekawe rzeczy, które klienci z chęcią prezentowali na eventach, targach i wystawach, by wyróżnić swoje stoisko czy wydarzenie – mówi Andrzej Pałubiński, właściciel Serwisu Kwiatowego.





Firma na co dzień obsługuje wydarzenia w całej Polsce, są to zarówno eventy w dużych centrach wystawienniczych, galeriach handlowych czy przestrzeniach takich jak katowicki Spodek, gdzie do dekoracji wykorzystuje się kilka tysięcy roślin.



- Takie standardowe moduły naszych ścianek to 2,5 m na 1,25 m. Zdarza się, że tych ścianek na jednej imprezie jest 50-70, co wymaga sztabu ludzi, żeby w krótkim czasie przetransportować, ustawić, a po zakończeniu imprezy, zdemontować dekoracje – mówi Pałubiński.



Rynek scenografii roślinnych wciąż się rozwija i jak mówi właściciel Serwisu Kwiatowego, jest to dodatkowa motywacja do szukania nowych rozwiązań i udoskonalania swojego warsztatu.

- Znam co najmniej kilkanaście firm, które świadczą tego typu usługi.

My staramy się w tym specjalizować, dlatego m.in. dopracowaliśmy technologię zielonych instalacji, wymyśliliśmy sposoby na robienie bardzo spektakularnych ścianek i jednocześnie relatywnie tanich w stosunku do ilości i rodzaju roślin, które montujemy – mówi właściciel Serwisu Kwiatowego.



Więcej o kwiatowym biznesie w materiale wideo.

