Cena ropy nadal blisko tegorocznych szczytów

Po dotarciu notowań ropy naftowej do ponad siedmioletnich maksimów, dzisiaj ceny tego surowca delikatnie spadają. Odreagowanie ma jednak niewielką skalę, a notowania ropy pozostają blisko wypracowanych wczoraj tegorocznych maksimów. Dla ropy WTI oznacza to poziomy przekraczające 85 USD za baryłkę, a dla notowań ropy Brent są to okolice 88 USD za baryłkę.

Wysokie ceny ropy naftowej to efekt obaw o podaż tego surowca w obliczu pojawiających się napięć geopolitycznych, dotyczących m.in. Rosji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tymczasem wczoraj dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wyższym cenom ropy okazała się przerwa w dostawie ropy naftowej z Iraku (drugiego największego producenta ropy naftowej w kartelu OPEC) do Turcji.