Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 99 centów, czyli 1 proc., docierając do poziomu 100,33 USD za baryłkę, podczas gdy kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate w USA poszły w górę o 98 centów, czyli 1,1 proc., dochodząc do pułapu 93,50 USD. Oba kontrakty wzrosły we wczesnej fazie handlu aż o 1 USD po spadku o 2 USD w czwartek.

Pomimo niepewności co do tempa podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w celu przeciwdziałania gwałtownie rosnącej inflacji, obawy o osłabienie popytu na ropę zmalały u inwestorów w tym tygodniu.

Notowania ropy są na dobrej drodze ku temu, aby w tym tygodniu zyskać około 3 proc.