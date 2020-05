Chiny: przychody z turystyki w majówkę w dół o blisko 60 proc.

Podczas majówki, która w Chinach trwała od 1 do 5 maja, odnotowano 47,56 mld juanów (ok. 6,71 mld dolarów) wpływów z turystyki – wynika z danych tamtejszego Ministerstwa Kultury i Turystyki. To spadek o 59,58 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Chińczycy zdecydowanie ograniczyli wydatki w związku z epidemią koronawirusa. W ubiegłoroczny weekend z okazji Święta Pracy, który był krótszy o jeden dzień, przychody z turystyki sięgnęły 117,67 mld juanów (ok. 16,6 mld dolarów). Liczba odnotowanych podróży spadła ze 190 mln do 115 mln.