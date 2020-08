COVID-19 w Comarchu bez wpływu na firmę

W krakowskiej spółce pojawiły się pierwsze przypadki koronawirusa. Firma zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, a praca przebiega bez zakłóceń.

W Comarchu, jednej z największych polskich spółek IT, są zakażenia koronawirusem. Pierwsza poinformowała o tym krakowska „GW”, powołując się na korespondencję wiceprezesa spółki wysłaną do pracowników. Poinformował on w mejlu o dwóch przypadkach zakażeń w budynku SSE2 w Krakowie i trzech przypadkach poza biurem u osób pracujących zdalnie w trakcie prywatnej aktywności.