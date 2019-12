Czarny piątek dla Michała Krupińskiego

Prezes Banku Pekao złożył dymisję. Papierami rzuciło dwóch jego współpracowników. Fotel straciła szefowa Pekao Leasing. Zmiany czekają też PZU

Jest to jedna z najmniej spodziewanych dymisji w sektorze bankowym. W piątek wieczorem Michał Krupiński zrezygnował z pracy w Pekao. Wraz z nim odeszło dwóch członków zarządu. Co prawda Michał Krupiński siedział na tak samo chybotliwym fotelu jak każdy prezes państwowej spółki, jednak miał mocnych przyjaciół politycznych — słabość miał do niego Jarosław Kaczyński, który pamiętał go z czasów pierwszego rządu PiS, kiedy późniejszy prezes Pekao był jednym z najmłodszych wiceministrów. Dobrze też wpisywał się w model sprawowania władzy przez szefa PiS, polegający na utrzymywaniu równowagi — Mateusz Morawiecki kontrolował w sektorze finansowym PKO BP i PFR, a Zbigniewowi Ziobrze przypadło Pekao i pośrednio PZU. Michał Krupiński był też użyteczny dla PiS. Według „Gazety Wyborczej” dwa lata temu miał jeździć do siedziby partii i rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim oraz austriackim biznesmenem o udzieleniu kredytu przez Pekao w związku z planami budowy dwóch wieżowców na działce należącej do spółki Srebrna, powiązanej z politykami rządzącej partii. Zaangażowanie się banku w projekt nie byłoby niczym nagannym, gdyby nie fakt, że jest to bank państwowy, na dodatek będący pod kontrolą konkretnej opcji politycznej. Znajdowało to wyraz chociażby w polityce marketingowej Pekao. Michał Krupiński gotów był zapłacić karę z tytułu zerwania umowy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy (Luigi Lovaglio, jego poprzednik, potwierdził umowę notarialnie), byle nie finansować inicjatywy Jurka Owsiaka.