Czerwińska: szara strefa w tytoniu spadła do 11,3 proc. całkowitej sprzedaży

W 2018 r. szara strefa w obszarze tytoniu spadła do 11,3 proc. całkowitej sprzedaży - z 19 proc. w 2015 r. - poinformowała w piątek na konferencji prasowej na przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy (Podlaskie) minister finansów Teresa Czerwińska.

Zobacz więcej Teresa Czerwińska fot. Krystian Maj/FORUM

Minister wskazywała na działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na granicach, które - według niej - świadczą o uszczelnianiu systemu podatkowego. Jak mówiła, w zeszłym roku przechwycono na granicy m.in. 288 mln sztuk nielegalnych papierosów, co przekłada się na potencjalne uszczuplenie wpływów budżetowych o ok. 114 mln zł.



Przechwycono też 226 ton tytoniu i suszu tytoniowego o szacunkowej wartości 107 mln zł, co przekłada się na ok. 85 mln zł uszczupleń.



"Te liczby świadczą o uszczelnianiu systemu" - stwierdziła Czerwińska, dodając, że bohaterami tego uszczelniania są funkcjonariusze celni na granicach i pracownicy urzędów skarbowych.



Zwróciła też uwagę, że KAS ujawniła na granicach 4,5 tys. ton odpadów niebezpiecznych. "To nasz wkład na rzecz ochrony środowiska" - podkreśliła minister.