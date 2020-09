DCT Gdańsk ma menadżera ds. rozwoju biznesu na Czechy i Słowację

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk zatrudnił menadżera ds. rozwoju biznesu na Czechy i Słowację - poinformowała w poniedziałek przedstawicielka firmy Katarzyna Frankiewicz.

Funkcję te sprawować będzie Adéla Kurečková.



"Dzięki bogatemu doświadczeniu w transporcie morskim, spedycji czy obsłudze celnej, Adéla Kurečková wnosi głęboką znajomość czeskiego i słowackiego rynku. Będzie pracować z lokalną branżę logistyczną oraz właścicielami ładunków, aby mogli poznać i wykorzystać możliwości, jakie daje transport przez terminal DCT Gdańsk" - wyjaśniła Frankiewicz w komunikacie prasowym.



Podkreśliła, że DCT Gdańsk od kilku lat buduje swoją pozycję na rynkach Czech i Słowacji.



"Każdego roku przez nasz terminal przechodzą dziesiątki tysięcy kontenerów wypełnionych towarami pochodzącymi z tych krajów lub tam wysyłanych. Nie byłoby to możliwe między innymi bez bezpośrednich połączeń kolejowych z Czechami, które zostały uruchomione w 2017 roku. Aby wzmacniać poziom obsługi, DCT Gdańsk zdecydowało, że konieczne jest posiadanie reprezentanta stacjonującego na miejscu, współpracującego ściśle z klientami w Czechach i Słowacji" - podała Frankiewicz.



DCT Gdańsk to dynamicznie rozwijający się port kontenerowy w Europie, należący do 15 największych europejskich portów tego typu. W 2019 r. w terminalu przeładowano z największych kontenerowców świata ponad 2 miliony TEU (kontenerów 20-stopowych).



Dzięki nabrzeżom o głębokości do 17 m oraz największym na Bałtyku dźwigom kontenerowym (o wysięgu do 26 rzędów kontenerów) DCT Gdańsk jest jedynym terminalem na Bałtyku obsługującym bez ograniczeń statki tych rozmiarów.



Terminal kontenerowy DCT Gdańsk został uruchomiony w 2007 r. Jego roczna zdolność przeładunkowa wynosiła wówczas 500 tys. TEU (kontenerów dwudziestostopowych). Obecnie DCT Gdańsk jest największym polskim głębokowodnym terminalem kontenerowym.



W marcu 2019 r. 100 proc. udziałów w Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT Gdańsk) nabyło konsorcjum Polskiego Funduszu Rozwoju, globalnej singapurskiej grupy portowej PSA i zarządzającej funduszami IFM Investors. Wartość transakcji wyniosła ponad 5 mld zł. Sprzedającym udziały w DCT Gdańsk był fundusz Global Infrastructure Fund II zarządzany przez Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), a także fundusze MTAA Super, AustralianSuper i Statewide Super.



Państwowa Grupa PFR skupia instytucje finansowe oferując instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych.



PSA jest wiodącą globalną grupą portową, posiadającą ponad 50 przybrzeżnych, kolejowych i śródlądowych terminali w 17 krajach, w tym m.in. w Singapurze i Antwerpii.



IFM Investors to założona ponad 20 lat temu globalna firma zarządzająca funduszami instytucjonalnymi o wartości 82 miliardów dol. (na dzień 31 grudnia 2018 r.). Jest własnością 27 australijskich funduszy emerytalnych, a jego inwestycje są ściśle powiązane z interesami inwestorów.