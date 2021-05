Producent maszyn budowlanych i rolniczych podniósł w piątek swoją całoroczną prognozę po tym, gdy odnotował wzrost kwartalnego zysku aż o 169 proc. Deere spodziewa się jednak, że presja na łańcuch dostaw będzie się nasilać w najbliższych miesiącach, pisze Reuters.

Zysk spółki Deere w drugim kwartale roku fiskalnego wzrósł rok do roku o 169 proc. do 1,79 mld USD (5,68 USD na akcję).

Firma prognozuje, że ​​zysk w 2021 roku wyniesie od 5,3 do 5,7 mld USD. Poprzednie szacunki zakładały, że znajdzie się w przedziale od 4,6 do 5 mld USD.

Producenci maszyn rolniczych czerpią korzyści z rekordowych cen zbóż. Najwyższe od 2013 roku ceny kukurydzy i soi w USA zwiększyły dochody rolników, generując popyt na nowe ciągniki i kombajny. To duża zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, gdy amerykańscy farmerzy borykali się z szeregiem wyzwań: nadpodażą zboża, wojną handlową byłego prezydenta Donalda Trumpa z Chinami, a następnie pandemią.

Deere spodziewa się, że sprzedaż maszyn rolniczych w USA i Kanadzie wzrośnie o 25 proc. rok do roku. Akcje firmy wzrosły w piątek o 1,9 proc. do 362 USD w obrotach przedrynkowych. Od początku roku zdrożały o ok. 32 proc.