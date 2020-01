Develia potwierdziła obrany kurs

Cele zarządu na lata 2020-21 systematyzują znane już informacje o spółce. Będący w powijakach projekt w Malinie może jednak wszystko zmienić

Develia (dawniej LC Corp) opublikowała cele przyjęte przez zarząd na lata 2020-2021. W 2020 r. chce m.in. sprzedać 2-2,2 tys. mieszkań i wprowadzić do sprzedaży 1,9-2,2 tys. następnych (w 2019 r. sprzedała 1,5 tys., a rok wcześniej 1,9 tys. mieszkań). Przekazane użytkownikom ma być co prawda tylko 1-1,1 tys., ale do końca 2021 r. liczba ta ma wzrosnąć do 2,9-3,3 tys. Jeszcze w 2020 r. sprzedany ma być warszawski biurowiec Wola Retro i rozpoczęta budowa nowego we Wrocławiu (tzw. projekt Kolejowa). Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych ma przy tym nie przekroczyć 60 proc., a zadłużenie z tytułu obligacji ma spaść co najmniej o 60 mln zł w wyniku refinansowania innymi instrumentami niż obligacje.