Dług Francji sięgnie prawie 121 proc. PKB na koniec roku

Nowelizacja budżetu Francji w przyszłym tygodniu pokaże wzrost długu publicznego do 120,9 proc. PKB w 2020 roku, dowiedział się nieoficjalnie Reuters.

Wzrost długu Francji to skutek przeznaczenia miliardów euro na złagodzenie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię koronawirusa. W nowelizacji, która zostanie przedstawiona w przyszłą środę, przeznaczono 40 mld EUR na wsparcie m.in. turystyki, motoryzacji, przemysłu lotniczego oraz branży nowych technologii, twierdzą źródła Reutersa. Donoszą, że Ministerstwo Finansów spodziewa się spadku wydatków konsumentów o ok. 10 proc. w tym roku i jednoczesny wzrost oszczędności gospodarstw domowych o ok. 100 mld EUR.