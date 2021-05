Notowania przemysłowej spółki z GPW zwiększyły się w dwa miesiące kilkakrotnie i nadal rosną. Sprzyja koniunktura.

Kurs MFO, notowanego na GPW producenta zimnogiętych profili stalowych, wystrzelił po podaniu dobrych szacunkowych wyników za I kw. 2021 r., natomiast Drozapol-Profil, zajmujący się obróbką metali i handlem wyrobami hutniczymi, nie spowodował raportem za 2020 r. wzrostu notowań. Rosną one jednak konsekwentnie od początku maja i kurs dochodzi do prawie 8 zł, co daje ponad 46 mln zł kapitalizacji. To efekt hossy na rynku stali, dzięki której zyskuje też kurs m.in. Stalproduktu, Bowimu i Stalprofilu.