Novogratz: dwie trzecie kryptowalutowych funduszy hedgingowych upadnie

Novogratz prognozuje, że wolumen spadnie, a fundusze hedgingowe będą musiały się zrestrukturyzować.

Istnieje około 1900 kryptowalutowych funduszy hedgingowych. Dwie trzecie z nich zniknie z interesu – ostrzegł znany inwestor.

Zdaniem Novogratza, ceny największych walut cyfrowych załamały się z powodu zmiany polityki przez Rezerwę Federalną, która zaczęła agresywnie podwyższać stopy procentowe.

Kurs bitcoina, największej kryptowaluty, w ciągu ostatnich miesięcy spadł o ponad 50 proc. w stosunku do rekordowych poziomów osiągniętych w listopadzie ubiegłego roku.

Novogratz znany jest często kontrowersyjnych wypowiedzi. Kiedy w 2017 r. sam wchodził na rynek kryptowalut ze swoim funduszem, określił go jako “największą w historii bańkę spekulacyjną”. Z kolei w lutym 2021 r., na fali wzrostów bitcoina prognozował, że kurs najpopularniejszej wirtualnej waluty dojdzie do końca minionego roku do 100 tys. USD.